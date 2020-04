Reforzarán vigilancia sanitaria en central de autobuses

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de la reunión de seguridad del Subcomité Regional de Salud, Francisco Saracho Navarro titular de SIDS, informó que se acordó reforzar la seguridad en las centrales de autobuses, ya que hasta ahora no se contaba con ningún tipo de filtro sanitario.



Por otra parte, indicó que también revisarán con Jurisdicción Sanitaria la problemática que atañe a la deportación de los migrantes connacionales desde Estados Unidos, ya que la mayoría de ellos no pasan por ningún filtro o revisión y son liberados de manera rápida.



“Reforzaremos la valoración médica para los migrantes, vigilar también las centrales de autobuses, así como los familiares que acompañan a los enfermos”, externó.



Así mismo indicó que tratarán de inhibir cualquier celebración por el día del niño, así como por el día de las madres a través de restricciones en la movilidad ciudadana.



“Restringir la movilidad, se utilizará el criterio para estos casos, se harán apercibimientos; no es que se vayan a sancionar, sino inhibir la movilidad, hacer el llamado para que respeten y se queden en casa”, expresó.