Refuerza comunidad trans paro nacional

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La comunidad trans de Saltillo anunció este viernes que se unirá de forma solidaria a la convocatoria de “Un Día Sin Nosotras” el 9 de marzo contra de la violencia de género en el país, de acuerdo con Anaí Aguilar Rodríguez, mujer trans que ya cuenta con acta de nacimiento con el género femenino.



Aunque en su caso y el de muchas de sus compañeras trabajan en negocios propios, considera que hay quienes se sumarán a esta propuesta, sobre todo porque además de la transfobia, también viven la violencia de género, como el resto de las mujeres del país.



“Como mujer trans estoy a favor para que ya no haya violencia para las mujeres, tanto para mujeres biológicas como trans, porque si no nos apoyamos entre nosotras la sociedad no nos va a apoyar. Como me siento mujer, sí apoyaría el 9 de marzo para no ir a trabajar”, declaró Anahí.



Además, hizo un llamado a todas las mujeres transexuales de Coahuila a apoyar este tipo de movimientos de forma solidaria.