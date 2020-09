Refuerza INDEX filtros médicos en sus empresas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Aunque Piedras Negras registra en el último mes un baja en los casos positivos por COVID la Industria Mexicana de la Exportación en la ciudad ha reforzado sus filtros médicos y fomentando la cultura sanitaria entre sus empresas y empleados para la ejecución correcta de las medidas, precisó la presidenta de esta organización, Blanca Tabares García.



“Más que el establecimiento de los programas de prevención es el cumplimiento de las medidas que se incluyen, además de adicionales que hemos implementando, porque la pandemia no ha terminado y no podemos bajar la guardia”, manifestó.



Resaltó que dentro de esto, se mantienen los filtros sanitarios, desinfección de las plantas, uso de cubre bocas, desinfección de manos constantes, así como barreras de acrílicos en los transportes de los trabajadores.



Por otro lado, aclaró que hasta ahora no hay casos donde no se estén cumpliendo normas de salud, ya que hay una promoción repetitiva de la cultura sanitaria en la industria.