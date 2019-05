Refuerzan combarte a corrupción en Aduanas

La implementación de tecnología de última generación que permita eficientar la revisión de mercancías y reducir los tiempos de espera hasta en un 80 por ciento en los cruces de carga pesada, forman parte de la Estrategia nacional aduanera, presentada este viernes en Piedras Negras, por el administrador general de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo.Sobre la especulación de retirar los semáforos fiscales, el funcionario federal confirmó que se tiene la intención, así como hacer revisiones no intrusivas, a partir de equipos de rayos X que reduzcan el tiempo de revisión de los transportes de carga, a cuatro minutos.“Se busca tener usuarios confiables, que cuando vuelvan al país o nosotros a Estados Unidos, se sepa quiénes vienen, que mercancías transportan, qué empresa es y a donde va, la intención es que por los pasos oficiales en donde están las aduanas, no pase un solo cartucho más y evitar que pasen drogas a Estados Unidos que es el compromiso con ellos”.Reconoció que el ingreso de armas que han mantenido al país como un panteón, muchas veces ocurrió por las aduanas y lo que se busca es tener un mayor control, a partir de un registro de datos de vehículos que salen e ingresan al país y compartir esa información con agencias de Estados Unidos.Peralta Saucedo, resaltó que a partir del inicio de esta gestión con la campaña “Fuerza anti-corrupción, se ha ampliado la percepción de riesgo de las aduanas de México, lo que ha permitido que actualmente 68 personas hayan sido vinculadas a proceso de los cuales 18 son ex servidores públicos de aduana.