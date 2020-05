Refuerzan filtros de salud en la frontera

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Secretaria de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal Pérez y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, realizaron un recorrido por los filtros sanitarios que están ubicados en Piedras Negras y la Región Norte para ver si los elementos de la Policía Estatal tienen noción de cómo utilizar el equipo de revisión y el trato que deben dar a las personas que viajan por las carreteras del estado.



Se está capacitando a los elementos de la Policía Estatal para que revisen la temperatura a las personas que tienen que bajar de su unidad, además se les checa si presentan algún síntoma de gripe o problema respiratorio, para ello habrán de asesorarse con un médico que determinará qué hacer en cada uno de los filtros y el procedimiento a seguir.



Sonia Villarreal dijo que atendiendo las indicaciones del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, de apoyar las medidas preventivas contra el Covid-19 por medio de filtros de revisión para saber si hay personas enfermas en tránsito, esto no ha motivado a que se descuide la seguridad en los municipios del estado.



La secretaria de Seguridad en Coahuila estuvo atenta a la capacitación que reciben los elementos estatales sobre el manejo del equipo y atención que deben dar a la comunidad que viaja por las carreteras del estado, a modo de frenar más casos de coronavirus.



“Los elementos han respondido bien sobre el manejo de los termómetros para detectar temperatura en las personas, además del exhorto a que utilicen el cubrebocas ya como esencial”, dijo.



Sonia Villarreal descartó que los policías estatales vayan a aplicar sanciones a las personas que hagan caso omiso a las medidas preventivas contra el Covid-19, no se tiene facultad para ello, aunque tiene conocimiento de que son algunos municipios los que están aplicando sanciones, mencionó.



Se tiene conocimiento que un 20 por ciento de la comunidad hace caso omiso de las recomendaciones del Gobierno del Estado para frenar el coronavirus, y por ellos se insiste en alertarlos a que hagan caso y se queden en casa para poder salir de esta pandemia.



Esperan resolutivo sobre filtros



El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, indicó que esperan que para el jueves de la presente semana se tenga ya el resolutivo de la recomendación presentada con fecha del 22 de abril ante el Tribunal Superior de Justicia por la detención de unos médicos de Torreón.



Hugo Morales fue entrevistado en los momentos de dar fe a la instalación de filtros de revisión de la Policía Estatal en Piedras Negras, reconociendo que se cuenta con el equipo necesario y el buen trato que brindan a las personas.



Mencionó que aunque se mantiene la contingencia, el Tribunal Superior de Justicia estará laborando estos días y una vez que se reúna el pleno se tendrá, ya que se busca establecer el cómo y qué de las sanciones que se consideran en el mismo.



Hugo Morales dijo que no se están aplicando sanciones federativas, sólo se está recomendando a la ciudadanía que se quede en casa y que use el cubrebocas, ya que se está pensando en que la pandemia llegue a un punto mayor y una situación de riesgo mayor.



Esperan resultados este jueves, porque el tribunal declaró todos estos días hábiles a pesar de estar en cuarentena.