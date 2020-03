Refuerzan medidas contra el Covid-19

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- La Secretaría de Salud reforzó ayer acciones en el exterior del Centro de Salud para explicar las medidas preventivas a todas las personas que asistían ayer a consulta a este nosocomio, colocarles cubreboca y medir su temperatura para descartar cualquier indicio de enfermedad que pudiera contagiar en áreas cerradas a más personas.



Desde temprana hora ayer un empleado del Centro de Salud atendía un módulo de la institución de salud, donde explicaba ampliamente las medidas de prevención que debe aplicar cada personas y como hacerlo con los niños.



Julio César Romo Rivera, encargado del módulo de prevención de Covid-19, dijo que estaban regalando los cubrebocas y entregando un pequeño folleto con la información detallada, en el que destacan que se debe de viajar de manera segura y durante el recorrido deben de aplicar las medidas que previenen de este contagio y de infecciones respiratorias: Lavarse las manos con agua y jabón, usar alcohol al 70 por ciento, antes de llegar a su destino cubrirse la boca y la nariz, no comer en lugares públicos, no escupir, de preferencia a la gente que tiene la necesidad de escupir, pues que utilice un paño desechable, escupa y tire el pañuelo en un bote de basura, y lo mismo tendrán que hacer con el cubrebocas cuando lo desechen.



Reiteró que la gente no se debe de saludar, ni de beso ni de mano, procurar no conversar muy cerca en el trayecto de un lugar a otro.





Módulo



Estará de manera permanente en el Centro de Salud a partir de ayer y hasta la próxima semana de 08:00 a 14:30 horas.





Invitan



A todo el pueblo de Múzquiz, para que acudan a solicitar su cubrebocas y a checarse la temperatura de 37.0 en adelante, lo que pudiera implicar una fiebre o síntomas de algún contagio.