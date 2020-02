Refuerzan operativos tras recientes robos en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de que se presentaran múltiples robos y asaltos durante esta semana, el director municipal de Seguridad Pública, Luis Humberto García García, señaló que en este sentido se han reforzado los operativos de patrullaje especialmente en los sectores con “focos rojos”.



Especificó que dichos fraccionamientos son colonias como Acoros, Bravo, Buenos Aires, Presidentes y Villarreal donde se rebasa el índice de robos y asaltos a más de 2 por día.



En este sentido, informó que de manera general en Piedras Negras se tiene una estadística de 1.8 robos diarios, donde la mayoría de ellos son perpetrados en lugares casa/habitación.



El comisario García, destacó que dicha cifra no es una muy elevada, sin embargo siguen con atención las colonias donde usualmente no se cometían.



“Los operativos van coordinados con todas las corporaciones, estatales y federales; y vamos a meter más patrullaje donde tenemos más focos rojos”, declaró.



En cuanto al personal, señaló que actualmente hay capacidad para realizar este reforzamiento, no obstante se sigue buscando reclutas más cadetes e incluso hay algunos que mostraron interés en la pasada feria del empleo.