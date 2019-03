Refuerzan seguridad después de secuestro

Para la familia Zamudio Miechielsen es un caso fortuito el secuestro de una de sus sobrinas (Blanca Zamudio), aunque ameritó reforzar las medidas de seguridad para toda la familia, y reconocen que extremarán precauciones para conocer mejor a las personas con las que conviven para evitar ser plagiados.Luis Zamudio Miechielsen, director de Altos Hornos, declaró que están a la espera de resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, agregando que sólo tiene conocimiento que se pagó por el rescate y tanto Blanca, su sobrina, como toda la familia, ya se encuentran más tranquilos.“Fueron momentos de mucha preocupación para toda la familia, afortunadamente mi sobrina como todos nosotros nos encontramos mejor de salud, más tranquilos, y eso sí, más unidos tras esta situación”, dijo.Aseveró que fue un caso fortuito esperando no se vuelva a repetir, descartando además se trate de delincuencia organizada o que estén sobre su familia, pero aún así reforzaron las medidas de seguridad que no quiso explicar por obvias razones.“Es la primera vez que nos pasa esto, pero se trata de una eventualidad, aunque llama más la atención para saber quiénes están alrededor de nosotros, que eso debe ser una práctica normal, siempre estar al pendiente de quién convive con la familia”, dijo.Insistió que como caso esporádico no es para generar alteración o psicosis entre la ciudadanía, de posiblemente registrarse más casos con otras familias, ni tampoco volver al pasado con problemas de inseguridad y secuestros.Añadió que desmiente las versiones que por el nombre de la familia “hiciera peso” en la Fiscalía General para dar resultados inmediatos, al considerar que la dependencia estatal realiza su trabajo con el mayor profesionalismo.