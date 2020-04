Refuerzan seguridad para evitar saqueos en museos nacionales

Escuchar Nota

Para proteger el patrimonio mueble e inmueble que resguarda, el(Inbal) reforzó la seguridad en sus museos a escala nacional durante la, coordinadora de Artes Visuales del Inbal, dice a M2 que básicamente lo que se hizo en los 18 museos nacionales que se localizan tanto en Ciudad de México, como en Morelos y Oaxaca, fue aumentar el personal de vigilancia.“Estamos viviendo una situación que nadie en el mundo se había esperado y como tal estaremos actuando de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Salud”, afirmó la funcionaria.La seguridad de los acervos de los museos, los cuales tienen poco más de 65 mil obras, está garantizada, agregó. “Para apoyar y contribuir a la labor de vigilancia, personal de los museos, así como los encargados de los acervos y del registro, también están haciendo visitas diarias para confirmar que todo esté en orden. Que los niveles de temperatura, humedad y de climatización sean los adecuados para la conservación”.Tras proceder al cierre de los museos, elhizo una revisión pormenorizada de los contenidos de bodegas y exposiciones. Se levantaron actas de cierre de cada recinto, además de realizar un resguardo especial de algunas de las piezas.Tomando en consideración que algunas obras que son más delicadas y que estaban instaladas en algunas de las salas de exhibición, las descolgamos porque preferimos mantenerlas en resguardo en bodega, ya que son muy valiosas.Son los sistemas electrónicos de seguridad, circuito cerrado de televisión y cámaras perimetrales.No, esas medidas siempre las hemos tenido desde que entró esta administración del Inbal. Se hizo un diagnóstico y se aplican en todo momento, independientemente de la contingencia en la que nos encontramos. Lo que ahora se ha hecho es precisamente aumentar el número de personal de seguridad que está resguardando los inmuebles.Yo no dirijo esta área, sino la Dirección de Seguridad y Vigilancia del Inbal, así que no te puedo decir el número exacto. Pero no es que se hayan contratado más vigilantes, simplemente se reubicó al personal con el que ya se contaba y se puso donde hacía falta para garantizar y preservar el cuidado del acervo patrimonial del instituto.Aplica como cualquier otro seguro, se levanta un acta, se da parte a las autoridades y el seguro tendrá que responder.No hemos tenido ninguna situación de este tipo. Aunque los seguros no corresponden a mi área, pero obviamente en caso de un robo se notifica a la aseguradora. Se tiene que hacer un acta de hechos por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Seguros del Inbal.Pero es preciso destacar que se trata de obras insustituibles, invaluables. Muchas veces el valor en el mercado tampoco representa, necesariamente, el valor simbólico.La Red de Museos agrupa 15 espacios en Ciudad de México, como el Museo del Palacio de Bellas Artes.Debido a la suspensión temporal de los servicios públicos, los recintos ofrecen contenidos digitales.Los interesados pueden visitar los museos en sus cuentas de redes sociales y la página web del Inbal.