Refuerzan vigilancia en la vía a Monclova

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- La muerte de cuatro motociclistas en los últimos 10 meses en la carretera antigua a Monclova obligó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal a redoblar la vigilancia, sobre todo en el tramo donde está el acceso al ejido Cañada Ancha, muy utilizado por grupos de motociclistas para realizar carreras “ilegales” y actividades de todo tipo.



Dos patrullas y cuatro policías resguardaban ayer el punto de seguridad, el cual fue implementado desde el sábado por la tarde.



Rolando Álvarez García, director de Seguridad Pública Municipal, giró la instrucción luego de sostener una reunión con el alcalde José María Morales Padilla. No se descarta que próximamente participen también elementos de la Policía Federal. En una visita realizada al lugar se detectó que las unidades se encuentran en cada uno de los costados de la vía, la cual sobresale por ser angosta y tener curvas peligrosas en todo su trayecto.



Los elementos policiacos no quisieron ahondar sobre las indicaciones que recibieron y si vigilarán este punto únicamente los sábados y domingos o bien toda la semana.



“La instrucción es que no permitamos el paso de grupos de motociclistas o conductores de motos”, dijo un agente.





Recuerdos vivos



El 29 de julio de 2019, el motociclista Omar Rodríguez Martínez, de 27 años, murió en un hospital privado de Saltillo a consecuencia de las lesiones que sufrió al derrapar en su moto cuando circulaba por dicha carretera, a la altura de la presa Palo Blanco.



Otro accidente, el pasado 16 de marzo, fue el de Francisco Sandoval Bocardo, quien contaba con 36 años y chocó su motocicleta contra un talud. Sufrió lesiones y fracturas serias que provocaron su deceso cuando era atendido en una institución médica privada.



La noche del pasado 4 de mayo, Moisés Villarreal murió en la sala de urgencias del Hospital del ISSSTE de Saltillo, al sufrir lesiones graves después de chocar de frente su moto contra una camioneta.



Finalmente, el pasado 17 de mayo el motociclista Cristian Cano Sarabia sufrió fracturas diversas luego de que derrapara y cayera a un barranco, cerca del ejido Cañada Ancha.