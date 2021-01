Refugia la música de Dave Grohl en tempestad de 2020

Escuchar Nota

CDMX-. Para Dave Grohl, el líder de la banda de rock Foo Fighters, el 2020 fue inexplicable y el 2021 se antoja impredecible.



“Me sentí abrumado con todo lo que sucedió este año y espero que todo mejore. Aprendí que hay que tener planes, pero debemos ser receptivos con los cambios y tener empatía con los no tan afortunados como nosotros... la vida no es pareja con todos”, comentó.



“Fue un año complejo y lo que viene... ¿quién sabe?”, agregó en entrevista desde su residencia en Seattle el también exintegrante de Nirvana, Queens of the Stone Age y Them Crooked Vultures.



Grohl, quien cumple 52 años el 14 de enero, dice que aprendió a que la cautela rija su vida social, y que el ímpetu reine en su vida en el encierro, con su pareja y sus hijas.







“Fue un año difícil para muchísimas personas, y lo lamento mucho, y también fue un año aleccionador para otras tantas, lo cual nos hace pensar que aprendemos de todo. Yo entré en ansiedad, me sentía frenético también; luego pasé por mucha indiferencia y después por incertidumbre. No hay lecciones para que nos digan cómo sentirnos.



“Pienso que la educación emocional debería ir a la par de la escolar, y que deberíamos ser entrenados para golpes como el que nos llegó este año. Pero no me quejo, tengo salud, mis hijas están sanas, todos en mi familia hemos estado bien. No me quiero obsesionar con el futuro, vivo el día a día... y es más sano”, puntualiza el intérprete.







Adelantos



David Eric, su nombre de pila, ultima detalles para el lanzamiento del décimo álbum de estudio de Foo Fighters, Medicine at Midnight, el cual estaba programado para salir cuatro meses atrás y se cambió al 5 de febrero de 2021. El primer sencillo, Shame Shame, fue subido a plataformas digitales desde el 6 de noviembre.



“La música ha sido una de las grandes medicinas para muchos de nosotros; los que hemos estado en el encierro hemos disfrutado de la música como una manera de exorcizar la tristeza, el dolor, incluso sentimientos como el gusto y la felicidad. Sacamos lo bueno y lo malo. Sacamos por medio de la música nuestros sentimientos.



“Hemos vivido un año muy duro y de corazón espero que todo mejore porque ha sido como ir a un precipicio sin fondo. Hacer música me ha mantenido activo y he creado muchísimas cosas. Pero vamos por partes, primero que salga el disco y luego veremos qué más puedo hacer”, expresa el compositor, músico, productor y empresario.







Papá rockero



Papá de Violet Maye, Harper Willow y Ophelia Saint, a quienes procreó con Jordyn Blum, Dave Grohl platica cómo ha sido la vida en el confinamiento voluntario debido a la pandemia que parece no tener final y que a él lo obligo a reencontrarse con muchos valores propios.



“He disfrutado el tiempo con ellas como nunca había sucedido. Ha sido una gran aventura y reivindicarme incluso con mis valores propios. A veces sabes que están ahí tus puntos de vista sobre educación, convivencia, compasión, bondad, y cuando se los explicas te das cuenta de que has crecido y has madurado”, dijo.



“He tenido tiempo de redescubrirme como un papá que le gusta ser guía y también soporte. A mis hijas no les impongo nada. Mi mamá es maestra y ella siempre me impulsó a que descubriera lo que me gustaba y lo que no, desde música hasta literatura. Mis hijas escuchan lo mismo a The Killers que a Billie Eilish, ponen rock pesado, pop, ponen a The Weeknd y son felices con la música”, acota.



Ganador de 16 premios Grammy y postulado a 39, el filántropo y activista asegura que este fin de año oró por la salud de los que no la tienen y por el bienestar de sus seres queridos.



“Deseo bienestar para todos... la mayor riqueza es estar sanos”, concluyó el músico.