Refugio de los Necesitados… necesita ayuda

“La gente viene alrededor de la una y media y dos de la tarde a comer, se les sirve y si tenemos para tres tiempos, les damos tres tiempos, si no, nada más uno, se les pone agua fresca, salsa, tortilla o pan”.



“Es gratuito, muchas de las personas no pueden o no tienen acceso a algunas monedas. Algunas personas dan un peso, dos, pero por lo regular no se les cobra. Vienen familias completas, adultos mayores, personas en situación de calle, indigentes”.



“Es con el apoyo de la familia y aparte las personas que nos hacen el favor de venirnos a donar despensas, por ejemplo, la señora Marcela (Gorgón, presidenta del DIF-Coahuila), el alcalde (Manolo Jiménez) también nos ha brindado apoyo, el DIF-Municipal… la mayoría de las personas nos donan en especie”.



El comedor y albergue, ubicado en la calle, en la zona centro, ahora necesita ayuda para no cerrar…Los servicios que ofrece cuestan entre 30 mil y 50 mil pesos mensuales para dar alimentos a entre 50 y 100 personas cada día. Aparte, cuenta con camas para recibir a migrantes y a familiares de personas hospitalizadas, que llegan de otros municipios de Coahuila.La señora Irma Aguiñaga Gómez, presidenta y representante legal de este centro de ayuda, refiere que por falta de recursos económicos cancelaron los desayunos y ahora solo ofrecen la comida, sin embargo, tienen problemas para adquirir los productos que requieren para preparar los alimentos.Es cierto, en ocasiones reciben apoyo del DIF Coahuila, el Municipio y el Banco de Alimentos, pero no es suficiente para proporcionar los servicios que son gratuitos. Algunas personas pagan uno o dos pesos a cambio de recibir la comida y no hay cobro o cuota de recuperación fija porque los beneficiarios realmente carecen de recursos para subsistir.Por eso, hace un llamado a la sociedad para recibir donativos en económico y especie.En el albergue atienden entre 11 y 15 personas en forma permanente y eso representa un gasto más. Así, los gastos promedian entre 30 mil y 50 mil pesos mensuales, porque hay que incluir el pago de agua, gas y electricidad.Son más de 30 años apoyando a la comunidad. En el 2001 Refugio de los Necesitados se constituyó legalmente, se volvió asociación civil y anteriormente se hacía un trabajo de apostolado.“Eramos un grupo de apostolado del Señor de la Misericordia, empezamos a ver que había necesidades por el centro de la ciudad, había personas que sacaban comida de los botes de basura y de ahí fue que nació, porque pensábamos que a Dios le entristecía ver a un ser humano sacando comida de la basura”.