Regala el rey Juan Carlos 76 mdd a su amante

Escuchar Nota













ha relatado que los 76 millones de dólares (67,1 millones de euros) que recibió de Juan Carlos I fue un regalo en reconocimiento por «cuánto signifiqué para él». Sayn-Wittgenstein, más conocida en España como, ha concedido una entrevista a la BBC en la que también habló sobre la controvertida cacería de elefantes en África en la que participó con el Monarca español., que hace unas semanas abandonópara instalarse en los, como desveló ABC , se había encariñado con los hijos de Larsen durante su relación romántica con ella entre 2004 y 2009 y, años después -en 2012-, ella viajó a Botsuana con el entonces jefe del Estado para participar en el safari, pese a que sostiene que no le apetecía ir: «No tenía ganas de ir en ese viaje. Sentía que el Rey Juan Carlos intentaba que volviera con él y yo no quería dar una impresión errónea. Casi tuve premoniciones sobre este viaje», dijo, que el próximo mes tiene que declarar como investigada ante el juez de lapor sus relaciones con el excomisarioEl 13 de abril de 2012, el Rey se cayó en su tienda de campaña y se rompió una cadera, lo que motivó que el periplo trascendiera a los medios de comunicación, y sus posteriores disculpas públicas. Después de estos hechos, el Rey le habría transferido 76 millones de dólares, la mayor parte del supuesto regalo de 100 millones de dólares que el difunto rey de Arabia Saudí había hecho a Don Juan Carlos, movimientos que investiga la Fiscalía suiza. Los fondos se depositaron en una cuenta bancaria en Ginebra manejada desde una fundación panameña.Corinna Larsen ha intentado justificar en la emisora pública británica por qué aceptó semejante cantidad de dinero: «Estaba muy sorprendida porque obviamente es un regalo enormemente generoso. Diré, sin embargo, que habíamos tenido conversaciones en 2011 sobre su deseo de gestionar su testamento en vida. Empezó a hablar sobre su muerte y lo que quería dejar en su testamento», añadió.«También mencionó que quería ocuparse de mí, pero no discutimos cantidades. Le preocupaba que su familia no respetara su voluntad», explicó Larsen, y agregó que recibió el dinero después de que su apartamento en Mónaco fuera registrado, siempre según su versión.La BBC ha señaló que en una declaración al fiscal suizo, Corinna dijo que cree que el Rey le dio el dinero por amor. «Creo que fue un reconocimiento por cuánto signifiqué para él, por cuánto significó (el hijo) para él. Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momento», afirmó. Insistió en que el Rey no intentaba esconder o lavar el dinero al dárselo a ella, incluso a pesar de que en 2014 el Rey Emérito le había pedido que le devolviera el dinero.Por otro lado, Larsen afirmó que ella no sabe "si ese dinero es ilegal", pero que si las investigaciones en marcha así lo acreditaran, "debería devolverlo". Añadió que "en ese caso, todos tienen que devolverlo todo (...) me parece extraordinario es que estén convirtiendo 40 años de modus operandi de una empresa familiar en un foco sobre una persona. Y esa persona soy yo… Porque habrá cientos de cuentas en otras jurisdicciones".