Regalan 3 meses de cerveza a quien adopte un perro durante la cuarentena

Ciudad de México.- Buenas noticias en medio de la cuarentena por coronavirus. La empresa cervecera Anheuser-Busch InBev ha anunciado que obsequiará cerveza gratis a aquellos que se animen a adoptar a un perro durante el aislamiento mundial que busca reducir el reducir el impacto del contagio comunitario de Covid-19.



Ello, porque los animales que no cuentan con un hogar también están siendo afectados por la pandemia, debido a que los refugios de animales están cerrando sus puertas al público y cancelando los eventos de adopción para frenar la propagación del virus, pero eso no implica que entren nuevos animales.



Así, con base en esto, Busch se ha asociado con Midwest Animal Rescue, para lanzar la oferta "Foster a Dog, Get Busch", con la que entregarán una tarjeta de regalo de 100 dólares (2 mil 363 pesos mexicanos) a las primeras 500 personas que adopten un perro antes del 25 de abril. Con ella, es posible canjear la cerveza durante tres meses.



"Durante estos tiempos de incertidumbre y soledad, la gente necesita un escape como los lindos memes y los cachorros. El distanciamiento social es mejor con un amigo peludo a tu lado y una cerveza fría en la mano", declaró el portavoz de Busch a la revista People en un comunicado.



Para obtener el combo sólo debes ingresar a midwestanimalrescue.org, completar el proceso de adopción y en el apartado de "¿Cómo se enteró de nosotros?", seleccionar la opción "Cerveza Busch", además de enviar un correo electrónico a la empresa confirmando la adopción de un lomito. Y eso es todo.



Asimismo, Anheuser-Busch también realizó hizo una contribución de 25 mil dólares (590 mil 820 pesos mexicanos) a Midwest Animal Rescue & Services como una muestra de motivación para el resto de la gente. Y sí, la promoción sólo está disponible en Estados Unidos.





Con información de SDP Noticias