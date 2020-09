Regalan tablet a niño que vendía sus juguetes para poder estudiar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El niño Mario, quien vendía sus juguetes para poder estudiar, recibió una tablet y ahora podrá llevar sus clases a distancia sin ningún inconveniente.



La historia del niño de once años se dio a conocer a través de MILENIO Tamaulipas, quien sin mucho pensar optó por deshacerse de sus valiosas pertenencias.



Fue mediante la Fundación Movimiento Benito que encabeza Jackeline Montesinos, la forma de contactar a Eduardo Smith y Gerardo Smith, dos activistas de la zona.



Sin tantas complicaciones los jóvenes se comunicaron con la mamá y se pusieron de acuerdo para darle una sorpresa al niño que solo quería poder estudiar sin problemas.







Así fue como Mario pudo recibir en sus propias manos una caja envuelta en papel de regalo, la cual al abrir y darse cuenta de lo que era, lo lleno de emoción.



"Me siento muy contento, muchas gracias", fueron las primeras palabras del menor de edad, quien ya no tendrá que deshacerse de los juguetes que más quiere.



Otra de las personas las emocionadas en el momento fue su mamá, quien no dudó en agradecer en todo momento el respaldo de los jóvenes activistas.



Estos casos se han presentado en este inicio del nuevo periodo escolar, en donde la pandemia ha orillado a los menores a estudiar de forma remota desde sus casas, a través de una computadora, tableta o televisión.



Movimiento Benito informó que estás últimas semanas de han entregado dos televisiones y dos tablets a niños en situación similar a la de Mario, lo cual se logra con las aportaciones de jóvenes activistas de la localidad.







Con información de Milenio