Regalará Reynolds internet

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En lugar de gastar millones en un comercial durante el Super Bowl, Ryan Reynolds dará internet a los nuevos usuarios de Mint Mobile.



El actor se convirtió en el dueño de la compañía de servicios de telefonía celular y para promoverla a lo grande, decidió al mismo tiempo ser mucho más aterrizado que sus competidores.



“Este domingo, algunas compañías gastarán poco más de 5 millones de dólares para anunciarse en un juego tan caro que no puedo ni mencionar su nombre y mucho menos, tener un ejército de abogados”.



Este mensaje fue publicado en la contraportada del New York Times, misma que Reynolds presumió en redes.



“Todos van a comprar un anuncio y yo ya compré el mío. Pero no en TV, sino en el @nytimes”, tuiteó.



En su propuesta, en lugar de gastar su presupuesto en un comercial, lo destinará a darle internet gratis a sus nuevos usuarios.



“Mint ofrece servicio de internet premium inalámbrico por solo 15 dólares al mes, así que literalmente podríamos dar 300 mil mensualidades gratis con ese dinero (del Super Bowl)”, señala el actor.