Regidor acepta que redactó el ‘borrador’ reflexivo

Una carta reflexiva escribió y olvido en las oficinas del Cabildo de Ramos Arizpe, regidor de Morena Carlos Ramos Martínez, porque no solo se autocritica el mismo, sino también reprende a sus homólogos de los ayuntamientos de todo el país así como a los alcaldes para que redoblen su trabajo y noactosEl escrito plasmado en dos hojas de unfue elaborado a mano y con pluma por parte del político ramosarizpense, quien admitió vía telefónica haber redactado estas palabras que plasmo en un escrito al que Zócalo Saltillo tuvo acceso. Asimismo, lo califico como un “borrador reflexivo“Mientras los alcaldes fueron rápidos de movimientos como aves rapaces, los regidores fungían lentos, morosos, desentendidos, y babosos cómo Caracoles. No es culpa de los alcaldes que le hayan podido meter a sus anchas la mano al cajón y se hayan llevado a su casa hasta la bacinica de la. Los regidores son los responsables del mal rumbo que se le dé a nuestros municipios”, dice el mensaje.Ramosdice que las palabras escritas son meramente reflexivas y no llevan mensaje para nadie. “Quien las quiera tomar bien y el que no ni modo. A lo mejor en lashoras las subiré a mi facebook y twiter”, dijo, el regidor de oposición.La carta reflexiva dice también: “Antes de eso tuvo que persuadir a los regidores y, porque sólo así se les puede denominar a las personas tontas y cobardes, que cedieron mediantey propinas o en el peor de los casos, fueron aprovechados por su ignorancia ey su desapego a su municipio y ciudadanía”.Carlos Ramos conoce a la perfección que el 2020 es un año electoral. Ahorita, él está enfocado en su función de regidor y no negó que tenga aspiraciones políticas en un