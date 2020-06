Regidor infectado se realizó prueba rápida

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de que el propio regidor confirmara que dio positivo por COVID, la dirección de Salud Municipal informó que esto aún no es determinante ya que la prueba que el funcionario tomó no fue la misma que se ejecuta en el laboratorio molecular, esto según el director de salud, Luis Manuel Sánchez.



Por lo pronto, indicó que el laboratorio molecular realizará el protocolo individual para determinar cada una de las personas que tuvieron contacto con él, donde irían incluidos el personal municipal.



Por otra parte, aclaró que por ahora no se espera el muestreo de todos los regidores, ya que están esperando los resultados del PCR.



Así mismo, resaltó que ya se han tomado medidas de sanitización en todos los espacios del municipio, mientras que en el caso del regidor se ha mantenido resguardado desde el momento en que se realizó la primer prueba.