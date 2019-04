Regidora ebria arrolla a motociclista en Chiapas

VIDEO | Regidora del #PRI Mónica Ramírez, arrolló a motociclista mientras conducía en estado de ebriedad https://t.co/x0RucEJwdh pic.twitter.com/SKadDZY8Dc — Milenio.com (@Milenio) April 10, 2019

Mónica Ramírez, regidora del PRI en el ayuntamiento de Chicomuselo, Chiapas, atropelló a un motociclista mientras conducía en estado de ebridad.​En un video que circula en redes sociales se observa a la regidora discutiendo con los agentes de tránsito, a quienes les explicaba que el motociclista se metió en su carril."Señorita, usted viene ebria", le dice uno de los agentes, "sí", responde la regidora y agrega "pero vengo en mi lugar, él se mete y meto el frenazo, ahorita me dicen que están en el hospital y tengo que pagar, estoy enojada y molesta porque de la nada se mete, ¿No te molestaría que se te meta alguien y que tengas que pagar algo que no es tu culpa?".La regidora aceptó pagar los gastos médicos de la persona que arrolló, sin embargo, señaló a los agentes que si ella decidiera hacer el problema más grande, lo haría."Me molesta y le hablé a mi primo y él trabaja acá, tengo a gente trabajando acá, la regidora del PRI es mi amiga, si vamos a otros pedos y si yo quisiera una bronca, lo podría hacer, pero yo no lo voy a hacer, voy a pagar", dijo Ramírez.Tras el choque, las autoridades municipales lograron que la regidora y la parte afectada llegaran a un acuerdo.En días pasados, la regidora Mónica Ramírez denunció que la alcaldesa de Chicomuselo, Chary Yanet Rios Ordoñez, la había destituido de la Comisión de Salud sin que le fuera notificado por escrito.Además, señaló que en el ayuntamiento se ejerce violencia de género y denunció irregularidades en las sesiones de cabildo, en donde afirma que toman decisiones que los demás regidores no conocían.