Regidores buscan poner en orden a rutas urbanas

Luego de reunirse los regidores de las diferentes fracciones y evaluar el servicio del transporte local, acordaron que en la próxima Sesión de Cabildo se votará para que los camiones y microbuses de las rutas locales estén obligados a portar un dispositivo GPS, a la verificación vehicular, uniformar a los choferes y homologar las rutas con colores.Incluso, los ediles acordaron en la misma junta que si los concesionarios de taxis y los vehículos de transporte cumplen con los reglamentos municipales, se les otorgará el 50% de descuento en el pago del referéndum. Eso sí, las unidades anteriores a 2007 no entran en este descuento.En caso de ser aprobados cada uno de estos puntos, y de acuerdo al padrón con el que cuenta la Dirección de Servicios Concesionados, que encabeza Francisco Vázquez, esta medida se aplicará a 120 concesionarios y a 110 unidades que pertenecen a las rutas Blanca Estela, Mirador, Valle Poniente, Los Pinos y Analco.“Estamos evaluando un punto para que los choferes del transporte urbano también sean sometidos a un examen antidoping, porque hay reportes de los usuarios que señalan a algunos conductores de andar drogados durante sus jornadas de ruta diaria”, señaló una regidora.Todavía, en el último trimestre del 2018, las cinco rutas de transporte alcanzaron una calificación reprobatoria de acuerdo al servicio que prestan a la comunidad en los últimos años. Incluso, la misma Dirección de Servicios Concesionados avaló las críticas de la gente hacia las unidades del transporte.“Estamos consientes de que el diésel y el gas sube, pero los dueños de las unidades olvidan que los 8 pesos que cobran y 5 a los estudiantes es mucho dinero si se considera que la ciudad es pequeña y no son grandes distancias las que recorren los microbuses”, expuso, la regidora, quien no descarta que en fecha próxima el Cabildo autorice el aumento a las tarifas por voto mayoritario.Los regidores que participaron en estas reuniones son Esther Alicia Ramos Aguilar, Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, María de los Ángeles Coronado Leija, José Segundo García Gutiérrez, Guadalupe López Villarreal, Jacinto Hernández Serrano, Claudia Leza Ortega, Rodrigo Antonio Valdez Valdés, Teresa Gutiérrez Burciaga, Alejandro Blasco Flores, Alicia Arratia Pedraza, Ernesto Saro Boardman, Carlos Arturo Ramos Martínez, Matilde Valdez García, Heriberto Javier Valdez Aguirre, Patricia Villarreal Burciaga y Elena Lío Rodríguez.