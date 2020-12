Regina Blandón, Mon Laferte y Joy Huerta celebran despenalización del aborto en Argentina

Escuchar Nota

"¡ES LEY! Gracias a la lucha de miles de mujeres, en Argentina el aborto será legal, seguro y gratuito".



“Despenalizar el aborto NO TE OBLIGA a abortar, no despenalizarlo SI TE OBLIGA a ser madre”.", se lee.



"Después de tantos intentos y años de lucha que nos costaron sangre y vidas hoy por fin hicimos historia. Hoy dejamos un lugar mejor para nuestros hijos y nuestras hijas", dijo a la AFP Sandra Luján, una psicóloga de 41 años que hizo vigilia con las jóvenes de pañuelo verde, símbolo de la campaña por el aborto.



"El movimiento feminista transforma, y hoy nos lo demuestra en Argentina, donde se aprobó dar un marco legal y seguro para que el aborto sea despenalizado y las mujeres decidan plenamente sobre sus cuerpos", expresó en redes sociales Nadine Gasman, presidenta del Instituto Mexicano de la Mujer, que pertenece al Gobierno de México.

El Senado deuna decisión histórica que convierte el país en uno de los pioneros de las conquistas sociales en América Latina.que garantiza la seguridad y la integridad de las mujeres.A través de su cuenta de Instagram, Blandón escribió:La chilena Mon Laferte posteó una imagen en color verde que acompañó con este mensaje:"ES LEY! hoy Argentina mañana sera todo America Latina".Joy Huerta, integrante del dueto musical mexicano Jesse & Joy reflexionó sobre la importancia de lo sucedido en Argentina, un avance muy importante en la lucha feminista de América Latina y el mundo."¿Por qué quisiéramos controlar lo que hace otra persona con su cuerpo?Puede ser que el mundo siempre ha estado tan polarizado como ahora, y quizás por la interconectividad que tenemos hoy es que lo podemos ver, o esa misma sea la causa, no lo sé. Lo que si se es que todas y todos pensamos diferente con distintos valores. Eso no nos hace nini, y no debería ser razón para estaren contra deEste año lo que más vino a enseñarnos es que todo lo qué esta afuera está de más. Que nuestra salud mental y física; es lo que más importa. Si, estamosinterconectados, pero no podemos funcionar debidamente en esta sociedad si cadano hacemos ese trabajo de autocrítica constructiva antes de querer reparar nuestras familias, comunidades y nuestro país. Y aún así, lo que más debemos ejercitar es el respeto, y respetar que todas y todos pensamos y somos diferentes.Imagínense por un segundo la diferencia que habría EN EL MUNDO si toda la gente que está en contra del aborto legal concentrará su fuerza enmismos...Hoy Argentina dio un gran ejemplo para el resto de Latinoamérica. Esta es una GRAN victoria en el sector de salud pública que debemos tener TODAS como derecho humano básico. Esta frase de mi querida @reginablandon no podría explicarse mejor:, había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un resultado bastante más holgado de lo previsto."El aborto seguro, legal y gratuito es ley (...) Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública", celebró Fernández en Twitter.El voto en la madrugada fue acompañado por miles de militantes feministas, que saltaron y lloraron de emoción tras más de 12 horas de espera en las afueras del Congreso. Además de las que estaban en la plaza, muchas otras salieron a sus balcones a festejar.Un proyecto para legalizar el aborto había sido aprobado en 2018 por la Cámara de Diputados, pero rechazado en el Senado. El cambio fue posible gracias a la campaña protagonizada por miles de jóvenes y colectivos de mujeres, la llamada marea verde.Con la aprobación de este miércoles, Argentina, país natal del papa Francisc, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana. En México está permitido en el Estado de Oaxaca y Ciudad de México.Hasta ahora en Argentina el aborto sólo se permitía en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921.Colectivos, organismos y activistas mexicanas celebraron este miércoles la histórica aprobación de la legalización del aborto en Argentina con la esperanza de lograr lo mismo en México, donde solo está plenamente despenalizado en la capital y en el sureño estado de Oaxaca.