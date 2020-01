Regios lanzan oferta por avión presidencial con criptomoneda

Escuchar Nota

Nuevo León.- Desde el estado de Nuevo León el avión presidencial ya tiene oferta de comprador de parte de una empresa especializada en el área de tecnología, que también está interesada en adquirir al Gobierno federal dos aeronaves más.



Alfonso Jiménez, CEO de Isatech, realizó la oferta pública dirigida a Banobras y a la Presidencia de la República por un monto de 138 millones de dólares.



Especificó que el pago se haría en Amero, la criptomoneda de Isatech, además de que entregarían un terreno de mil 400 hectáreas con cuatro kilómetros de playa, con un valor superior a los 175 millones de dólares y que se ubica en Cabo Pulmo.



"Vamos a ofertar, pues ha sido el tema de la semana, la venta del avión presidencial, como ya sabemos todos, estuvo por Estados Unidos, estuvo 13 meses y no se pudo vender. Hubo algunas personas interesadas que ofertaron, pero al final no se llegó a ningún acuerdo”, recordó.



Estableció que la empresa que representa va a ofertar por esa aeronave y por otras dos.



"El Boeing 787, un helicóptero, que hoy le pertenece a la Marina y un Learjet que le pertenece también a la Marina”, detalló.



Comentó que son la primera empresa mexicana que se interesa en la compra y no solo del avión presidencial sino de otras dos.



"Es en respuesta a las declaraciones de Jorge Mendoza, de Banobras, de que el avión sigue en venta y que se ha convertido más que en una aeronave de servicio en un problema para el gobierno federal y para todos los mexicanos”, expuso.



Señaló que la oferta que lanzan es de 138 millones de dólares por las tres aeronaves.



"Esto lo queremos hacer no solo con el fin de que las aeronaves nos sirven para nuestros fines comerciales como empresa, para llevar turismo a Baja California Sur, que es donde tenemos nuestras mayores inversiones, sino que van a ser aviones y aeronaves con causa”, resaltó.



Detalló que a partir de que tengan las naves habrá tres usos que les den en específico: estará a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el Gobierno de México pueda brindar un trato diplomático de alta calidad a los diplomáticos de otros países, uso particular para traer inversionistas en su mayoría asiáticos y el otro para desastres naturales y contingencias de medio ambiente.



En el caso del helicóptero de la Marina se va a quedar en Nuevo León y la intención es que sirva de apoyo en desastres naturales como incendios.



"Hay una asociación que se llama Amigo de la Sierra que hoy protege 400 mil hectáreas en la Sierra de Nuevo León y Coahuila y ellos son los que convocan normalmente a la Iniciativa Privada para que ellos presten las aeronaves en este caso se va a quedar aquí en el estado”, especificó.



En el caso de su tercera puja, la unidad se pondrá a disposición de otras asociaciones civiles que se dedican a transportar personas que sufren quemaduras hacia hospitales de Estados Unidos.



"Nuestra propuesta es que las tres aeronaves se conviertan en aeronaves con causa. Nuestra propuesta hasta ahorita es la más seria que ha recibido el presidente y Banobras”, puntualizó.



Según Jiménez la idea es que el Gobierno federal se quite el gasto tan oneroso.



"El pago sería en Amero, que es nuestra criptodivisa y además respaldados por un terreno de mil 400 hectáreas, cuyo valor es por encima de los 175 millones de dólares”, abundó.



El terreno está en Baja California Sur en la zona de Cabo Pulmo, en donde existen las últimas vaquitas marinas.



Reconoció que hay poca información sobre las criptomonedas, pero resaltó la seriedad de su propuesta.



"Estamos ofertando con una garantía inmobiliaria detrás de nuestra criptomoneda, una de las seis mil que hay en el mercado, pero es la más rápida, segura, está considerada estable, y está desarrollada en torno a una tecnología propia”, aseveró.