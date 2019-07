Registra BCS apagones; afecta a negocios

Usuarios reportan apagones en diversas zonas de Baja California Sur a lo largo del día.A las 13:30 horas de este lunes, el sistema presentó estado operativo de alerta por tener que utilizar su reserva operativa para satisfacer la demanda, informó el Centro Nacional para el Control de la Energía (Cenace).Posteriormente, a las 14:57 horas, el Cenace declaró estado operativo de emergencia en el sistema eléctrico de la región, debido a que el margen operativo de reserva era menor al 4 por ciento, lo que no permite soportar contingencias sencillas.Pedro Arturo Téllez, miembro de vinculación regional de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) BCS, comentó que durante el día se han presentado apagones en zonas como Los Cabos, La Paz y Loreto, lo que ha generado que algunos locales tengan que cerrar por presentar fallas en el suministro eléctrico.El Cenace informó que aún no se levanta el estado de emergencia para la zona; mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado una respuesta sobre los cortes eléctricos.En marzo, el Cenace emitió una solicitud para la compra de potencia y energía eléctrica para poder cubrir la demanda de la zona desde mayo hasta septiembre, que es la temporada de mayor consumo y con esto evitar posibles apagones.El día de hoy, la demanda máxima neta en la zona alcanzó los 442 megawatts/hora, mientras que su generación neta fue de 422 megawatts/hora, según lo reportado en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).