Registra Calderón ‘su nuevo partido’ México Libre

Ciudad de México.- El exmandatario mexicano Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala, presentaron este viernes ante la autoridad electoral la solicitud de registro de un nuevo partido conservador, México Libre, para hacer oposición al Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador.



"Lo último que debemos hacer como nación es dejar que nos arrebaten la esperanza. Tenemos que trabajar por la esperanza, la libertad y la democracia", expresó Zavala tras presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la documentación que acredita que el partido tiene más de 312 mil militantes.



Ante más de un centenar de simpatizantes del partido, Zavala afirmó que estará en la dirección del partido aunque descartó ser candidata en las próximas elecciones al Congreso.



"Felipe Calderón ha tenido una participación activa, pero México Libre no lo hicieron ni una ni dos personas, sino miles de mexicanos y mexicanas", sostuvo.



Calderón, quien presidió el país entre 2006 y 2012, no acudió al registro pero asistió el pasado fin de semana a la asamblea fundacional del partido, donde aseveró que México Libre ya cuenta con más militantes que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador.



El expresidente abandonó el Partido Acción Nacional (PAN) a finales de 2018 alegando que la dirección del partido había perdido sus "principios fundamentales".



Un año antes, Zavala dejó el mismo partido al no conseguir ser su candidata a las elecciones presidenciales y lanzó su propia candidatura independiente, aunque se retiró en medio de la campaña por los pobres resultados que le auguraban las encuestas.



Desde que López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018, ha arremetido en numerosas ocasiones contra Calderón, a quien acusa de haber iniciado la guerra militar contra el narcotráfico que desencadenó la crisis de violencia que sufre el país.



Este viernes concluye el periodo para presentar solicitudes de registro de nuevos partidos políticos ante el INE, que en junio decidirá cuáles cumplieron los requisitos y podrán contender en las elecciones intermedias de 2021.