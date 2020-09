Registra Ciudad de México 143 por ciento más muertes por Covid

Escuchar Nota

"Este análisis tiene la limitación de no determinar cuántas muertes son atribuibles a infecciones por el SARS-CoV-2 directamente, y cuántas a otros efectos de la epidemia y del confinamiento", indica el informe, fechado en julio.

"En estas actas, el 97.24 por ciento describían claves compatibles con enfermedad respiratoria aguda", se precisó en el análisis.

En sólo dos meses y medio de lo que va de la pandemia,. Es decir, el exceso de mortalidad fue de 143 por ciento tan sólo del 19 a abril al 30 de junio.Los grupos de personas entre 30 a 44, 45 a 59 y 60 a 75 años, registraron los mayores excesos de mortalidad:Así lo concluye la Comisión Científico Técnica en el "Análisis de la mortalidad en la Ciudad de México durante el primer semestre de 2020 en el contexto de la pandemia por, del que REFORMA posee copia.En contraste, para el 30 de junio la Capital registraban sólo 6 mil 560 muertes por Covid-19 con base en una prueba positiva, según informó entonces, Jefa de Gobierno.Con variaciones en la cifras que mostradas como totales, el informe de la Comisión acota los alcances del mismo.Sin embargo, al anunciarse en mayo la conformación de la Comisión Técnica se había planteado que determinarían la cifra de casos que serían sumados a las cifras oficiales deaunque no tuvieran prueba, pero las conclusiones no hacen referencia a una suma o reclasificación de datos.En el informe final se especifica que sólo se realizó un análisis con base en la revisión y conteo de documentos donde se plasmó alguna referencia relacionada con el nuevo coronavirus.En tanto, se encontraron 18 diferentes variantes en la descripción de sospecha o confirmación por Covid-19, las cuales aparecen en 11 mil 125 actas de defunción desde el 27 de febrero en residentes de la CDMX.El mayor número de defunciones se observó tras la celebración del, aunque no se estableció correlación, pues el 21 de mayo fue el día con mayor número de muertes con 571.El exceso de mortalidad es un concepto epidemiológico que consiste en calcular el número de muertes por arriba de lo que normalmente se esperaría durante un periodo determinado.