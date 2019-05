Registra Edomex 26 incendios en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas se han registrado en el Estado de México 26 incendios forestales, de los cuales tres aún continúan vivos, reconoció el gobernador del estado de México, Alfredo Del Mazo Maza.Durante un evento de entrega de incentivos agropecuarios en el municipio en Tenango del Aire exhortó a la población a tener cuidado con las quemas controladas que se pueden salir de control y que han provocado en las últimas semanas, altos índices de contaminación que provocaron la contingencia atmosférica.“Estos incendios han afectado la calidad del aire, han estado generando estas condiciones de una mala calidad de aire, sumada a la contaminación que se está generado de manera permanente”, apuntó.Asimismo, anunció que se reforzará la campaña de reforestación de los bosques ahora que empieza la temporada de lluvias “porque nuestros bosques son nuestra principal fuente de oxígeno y además son quienes nos ayudan a mantener en mejores condiciones nuestros mantos acuíferos”En tanto, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) realizan operativos en los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl, Xonacatlán y Lerma para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera y coadyuvar a la disminución de la polución en la zona del Valle de México y Valle de Toluca.Así como verificar el funcionamiento de negocios de comida, ladrilleras, obras de construcción, tiraderos a cielo abierto.Además de actividades de bacheo, pintado, pavimentación y actividades que obstruyan el tránsito y que contaminan ostensiblemente, como prevención para colaborar con las medidas adoptadas por la CAMe.Como resultado de este operativo simultáneo, inspectores de la Propaem determinaron clausurar un tiradero particular, a cielo abierto en la localidad de San Antonio la Fe, municipio de Xonacatlán, el cual al momento de la inspección se encontraba quemando cable y residuos, además de no exhibir las autorizaciones en materia ambiental y generar visiblemente emisiones a la atmósfera.Entre las prohibiciones definidas por la CAMe se encuentra la suspensión de actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición de hornos artesanales.