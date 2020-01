Registra JCF poco eco en Coahuila: industria

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Dada la experiencia y la dinámica laboral de las empresas coahuilenses, que desde hace tiempo cuentan con la participación de estudiantes en el marco del Modelo Nacional de Formación Dual, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) no tuvo gran eco en el estado.



“En nuestro estado no ha funcionado en la medida como ha funcionado en otros estados. Nosotros arrancamos aquí con la educación dual, traemos programas que en Canacintra han sido exitosos y por esas razones creemos que no se deben detener”, subrayó José Antonio Lazcano, vicepresidente del gremio industrial.



Indicó que muchos de los jóvenes que han participado en estos planes educativos ya se han integrado a las plantillas laborales con muy buenos resultados.



“Estos son círculos virtuosos que tenemos que continuar. Nosotros no podemos decir borrón a todo lo anterior y vamos con otra cosa, nuestras empresas tienen años, el proyecto de nación no se puede detener”, mencionó.



El presidente Andrés Manuel López Obrador estará de visita en los próximos días en Saltillo, donde revisarán aspectos de Jóvenes Construyendo el Futuro.



Al respecto, Lazcano, único candidato a la presidencia de la Canacintra Sureste, habló de la necesidad de comprender que el desarrollo del país implica un trabajo en equipo entre el Gobierno y la Iniciativa Privada.



“Coahuila se ha distinguido en los últimos años por tener un crecimiento diferenciado del resto del país. Hemos tenido un avance importante en la generación de empleo, en las inversiones en las diferentes regiones y eso no puede detenerse”, dijo.