Registra Lozano a 62 jugadores que podrían acudir a Tokio 2021,

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Jaime Lozano, técnico de la Sub 23, no quiso dejar ni un cabo suelto y dentro de la lista de 62 jugadores prerregistrados para tomar parte en los Juegos Olímpicos de Japón, anotó a los jugadores que militan en Europa, al delantero Carlos Vela, que milita en la MLS y a Luis Montes.



Pese a la renuencia de Vela de tomar parte en el proceso de Gerardo Martino, para este evento Lozano lo tomó en cuenta.



Vela ha manifestado que le ilusiona formar parte del “Tri” Olímpico.



Entre los que se encuentran en esta lista previa, a la que se tuvo acceso destacan: Edson Álvarez (Ajax), Néstor Araujo (Celta), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Manuel Corona (Porto), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Raúl Jiménez (Wolves), Diego Lainez (Betis), Hirving Lozano (Napoli) y Héctor Moreno (Al-Gharafa FC).



Además, Lozano manifestó que le gustaría seguir la fórmula que le dio éxito al estratega Luis Fernando Tena, quien logró la medalla de oro en Londres 2012, por lo que también tiene a varios porteros y elementos de experiencia que juegan en la Liga BBVA para armar una columna vertebral con un portero, un volante o un defensa y un delantero.



Para la justa de Japón solo se le permitiría registrar a tres mayores.



Lozano ha dicho que cuenta con la anuencia del “Tata” Martino para elegir a los refuerzos que mejor le acomoden.



Entre los mayores de la Liga MX destacan: Hugo González, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera, Orbelin Pineda, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez, Carlos Salcedo, Henry Martín y Luis Montes.



Montes había dado por terminado su ciclo con la Selección Nacional tras algunas diferencias con Martino, pero finalmente está dentro de esta lista y en caso de ser elegido, podría verse seducido para participar en la justa veraniega.



Entre los jóvenes también registró a Santiago Naveda que ha sido la revelación del América, y Alan Mozo de Pumas también fue considerado, esperando que pueda mantener una actitud ejemplar para ser considerado en el Preolímpico y más tarde para los Juegos de Japón, pues su indisciplina de las últimas semanas le costó no ser llamado a esta convocatoria.