Registra Morelos seis homicidios en 24 horas

A un mes de que arribaron a la entidad elementos de la Guardia Nacional las ejecuciones no cesan. Tan sólo este sábado 3 de agosto se registraron seis asesinatos, una mujer y cinco hombres.Cuatro cuerpos sin vida y con impactos de bala fueron encontrados la mañana del sábado en el interior de un automóvil estacionado en la calle La Paz, de la población de Tejalpa, municipio de Jiutepec, informó la Fiscalía General del Estado.Dos cuerpos estaban en el asiento trasero del vehículo tipo tsuru, mientras que los otros dos se encontraban en el interior de la cajuela. Dos de las víctimas fueron identificadas y las otras dos están en calidad de desconocidas.En tanto, alrededor de las 22:45 de la noche de ayer, en la avenida Teopanzolco, de Cuernavaca, hombres armados atacaron a una pareja que circulaba por esa vía de comunicación en un automóvil tipo Aveo. Ambos murieron a consecuencia de las balas que recibieron.Los elementos de la guardia nacional llegaron a Morelos desde principios de julio. En ese entonces se dijo que serían 900 uniformados federales, pero hasta hoy sólo han llegado 450, según fuentes policiacas.Sin embargo, durante este mes se registraron al menos 67 asesinatos, es decir 2 cada día, casi la misma cifra que habían venido ocurriendo en la entidad.De enero a junio de este año con la estrategia de mando coordinado que comanda el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, aumentaron hasta un 23.52 por ciento los homicidios; mientras los titulares de los tres poderes del gobierno del estado de Morelos se fueron de vacaciones.Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio del 2019, el número de homicidios aumentó un 23.52 por ciento, en comparación con el año anterior, ya que de enero a junio del 2018 se registraron 476 homicidios, y en enero a junio del 2019 se reportaron 588.El gobernador Blanco Bravo, quien inició su gestión el primero de octubre y prometió en campaña trabajar por mejorar la seguridad en Morelos, a diez meses de su gobierno no lo ha conseguido; al contrario la violencia e inseguridad ha aumentado.No obstante el gobernador desde el 26 de julio se fue de vacaciones a Brasil.Pero no sólo Blanco Bravo se fue de vacaciones, también están descansando los otros dos titulares de los poderes de Morelos.El Congreso local, que preside el diputado del PES Alfonso Sotelo Salgado, está de vacaciones desde el pasado 19 de julio y reiniciarán las labores hasta este lunes 5 de agosto.En tanto, el Tribunal Superior del Estado (TSJ) que encabeza la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas salió el 15 de julio y regresan este lunes 5 de agosto.