Registra Nueva York nuevo récord de muertes diarias

"Estamos proyectando que estamos llegando a una meseta en el número de hospitalizaciones", dijo el gobernador.

"Los ingresos diarios a cuidados intensivos están bajando, y eso es una buena noticia. La cantidad de intubaciones está bajando, y eso es una buena noticia", añadió.

"Lo que hagamos afecta el número de casos, nuestra conducta afecta el número de casos", recordó.

"La buena noticia es que esto nos da más tiempo (para conseguir más respiradores)", dijo el alcalde en una conferencia de prensa.

El estado de, 731, aunque la cantidad de hospitalizaciones parece estar estabilizándose, anunció hoy el gobernador Andrew Cuomo., que registra la mitad de todos los fallecidos por el virus en Estados Unidos, informó Cuomo en conferencia de prensa.Tras dos días en que los números de muertes en 24 horas cayeron a 599 y 594, Nueva York tuvo el lunes su mayor número de fallecidos, 731.Pero las hospitalizaciones han estado bajando en los últimos tres días debido a las fuertes medidas de confinamiento adoptadas por el estado, aseguró.Las estimaciones, comentó, muestran que la curva está empezando a bajar.El gobernador llamó a los residentes de Nueva York a no salir de sus hogares a menos que sea estrictamente necesario.El alcalde de la ciudad de Nueva York,en días recientes".Los hospitales de Nueva York están trabajando a su capacidad máxima debido a la Covid-19, y la ciudad ha instalado instalaciones médicas temporarias en Central Park y en el centro de convenciones Jacob Javits.También se prepara para abrir otra más en los próximos días en la gigante catedral St. John the Divine en el noroeste de Manhattan, que podrá recibir a al menos 200 pacientes de la Covid-19, así como en el estadio que acoge cada año el US Open de tenis en Flushing Meadows, Queens.La nave central de la catedral,, constató el martes un periodista.Parte del hospital temporario será instalado en la cripta.En todo Estados Unidos se han registrado más de 368 mil 500 casos de coronavirus y 11 mil 18 muertes, según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins.