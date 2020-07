Registra Piedras récord de fallecidos por Covid

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Piedras Negras registró el martes la cifra más alta de fallecidos por corornavirus y que alcanzó las cinco defunciones en un solo día, lo que indica que la enfermedad está cobrando cada vez más vidas en lo que se puede considerar el pico de la pandemia.



De acuerdo con el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control de Casos Covid, hasta ayer se rebasaron los 11 mil 300 casos positivos, de los cuales 50 nuevos son en Piedras Negras.



Los cinco fallecimientos corresponden a tres hombre de 79, 73 y 33 años, respectivamente, así como dos mujeres, una de 79 años y otra de 56.



Las recomendaciones que exhorta el sector salud son las de mantener las medidas de prevención mediante higiene, uso de cubrebocas, gel y sanitizante para evitar más brotes de Covid-19.



A diario se observa en las instituciones de salud largas filas de trabajadores de maquiladoras realizándose pruebas Covid para descartar contagios.



El director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez, sostuvo que las cifras indican que la curva de contagios de coronavirus en Piedras Negras no se ha podido aplanar, ya que el número de pacientes sigue creciendo día con día.



“Lo estamos viendo, de repente vemos un alza y una medio baja (de casos positivos), pero hemos visto que en los últimos días el número de pacientes se ha incrementado, y si hablamos de curvas, vemos que la curva nunca se ha podido aplanar, al menos aquí, pues cada día aumentan los pacientes”, mencionó.



Cuestionado sobre el motivo de este aumento, dijo que son muchos los factores, entre ellos que el Laboratorio de Biología Molecular está realizando un mayor número de pruebas.



“Pero aun así, si nosotros hacemos un cálculo del número de pacientes infectados con el de pruebas que se han hecho, vemos que es una mínima parte.



“Y si eso se compara con la población de 200 mil habitantes, la cantidad actual de contagiados no es representativa, diría que lo podríamos triplicar o cuadriplicar, pero en realidad el número exacto no lo vamos a saber”, externó.