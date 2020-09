Registra Salud seis semanas de descenso de Covid-19

Escuchar Nota

"Tenemos cada vez menos casos por semana", aseguró en conferencia en Palacio Nacional.



"Llegamos a tener 57 por ciento de positividad en la semana 29. Esta proporción ha ido disminuyendo progresivamente de manera continua hasta la semana 34, hoy estamos en 40 por ciento. Es un indicador importante de reducción de la epidemia", expuso.



, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.El funcionario precisó que en las semanas epidemiológicas 33 y 34 no se registró descenso de casos, pero tampoco aumentaron.Explicó que la tendencia en el porcentaje de positividad es a la baja.A nivel nacional, la ocupación de camas hospitalarias es de 32 por ciento y de 28 por ciento de camas con ventilador.La epidemia de Covid-19 en el País podría prolongarse hasta abril de 2021 por un posible rebrote en octubre con la llegada de la influenza, aseguró Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.Señaló que desde hace cuatro semanas hay países que registran rebrotes de la magnitud incluso con la que se presentó el primer brote.Hizo un llamado a la población a no relajar las medidas de prevención como sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas.Sin embargo, puntualizó que el uso de cubrebocas es una medida solidaria de protección y no protege de manera individual, pues no es una barrera que contenga la entrada de virus.Indicó que ante síntomas de coronavirus y comorbilidades se debe tener la conciencia de ir de inmediato a un hospital.