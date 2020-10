Registran 17 estados de EU récord de casos Covid

Escuchar Nota

"Eso se refleja no solamente en el número de casos, pero también en la positividad y en el número de hospitalizaciones", agregó.



"Juntos, creo que estos indicadores dan una idea clara de que estamos teniendo un incremento en la transmisión comunitaria a lo largo del país".

"No vamos a hacer más cierres, lo estamos haciendo bien", dijo en Fox News.



"Entonces, de verdad debemos duplicar las medidas fundamentales de salud pública de las que hablamos todos los días, porque hacen la diferencia".

Al menos 17 entidades de Estados Unidos están registrando récords en los nuevos casos de Covid-19, en momentos en que el país se acerca a un tercer pico de la epidemia, según un conteo de The New York Times., en un periodo que terminó el miércoles, que lo que se haya registrado en cualquier semana desde que el nuevo coronavirus llegó a EU.En tanto, el país está cerca de llegar a los 8 millones de contagios acumulados, según datos de la Universidad Johns Hopkins., mientras que 9 entidades mantienen estadísticas estables. Ningún estado tiene un ritmo sustancial a la baja.Muchos de los 17 estados que están viendo más casos que nunca, localizados en el Medio Oeste y el Oeste, habían tenido pocos contagios recientemente. Pero han empezado aumentar poco a poco., afirmaron expertos, levantando preocupaciones sobre instalaciones abarrotadas.En el noreste del país, donde los casos han estado relativamente bajos tras un aumento en el verano, los reportes de nuevas infecciones han empezado a aumentar.En el sur, donde los contagios tocaron un pico en el verano, el panorama varía de estado a estado, con progresos sostenidos en Florida y Georgia, pero con preocupaciones en Arkansas y Kentucky.El número de casos por sí mismo no refleja una medida del brote en un país, y las muertes por el virus han estado relativamente estables en semanas recientes, con un promedio de 700 por día. Pero "estamos en la dirección incorrecta", dijo Caitlin Rivers, de la Universidad Johns Hopkins.Altos niveles de infecciones en universidades y eventos familiares han servido como la fuente de propagación del virus, según expertos. También han contribuido el regreso de los aficionados en espectáculos deportivos y las comidas en restaurantes.Pese al alza en la propagación, el Presidente Donald Trump dijo este jueves en una entrevista que no apoyaba las restricciones sanitarias de las autoridades locales.Pero el mayor experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, alertó que el aumento de casos podría traer graves consecuencias para los siguientes meses.El problema es que a medida de que entramos, como estamos ahora, a una temporada más fría del otoño, y eventualmente a la incluso más del invierno, no quieres estar en una situación comprometedora en que las infecciones diarias estén altas", dijo para Good Morning America.