Registran 60 contagios en personal del Seguro Social

Piedras Negras, Coah.- Desde que inició la pandemia en Piedras Negras han ocurrido 60 contagios en el personal del Seguro Social, sin embargo hay una reserva en la bolsa de trabajo para garantizar la resolución de la falta de empleados, indicó el delegado estatal del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue.



Sobre los trabajadores infectados en ciudad Acuña, aclaro que estos fueron contagiados a nivel comunitario y no dentro del hospital, sin embargo ya se han sustituido con 20 enfermeras, precisamente de esta bolsa de trabajo.



De igual forma, manifestó que hay reserva suficiente de camas y respiradores en Piedras Negras, y actualmente no ha ocurrido una necesidad de una expansión de urgencia.



“El Hospital tiene 99 camas de las cuales hay 40 reconvertidas, y por cada 20 camas se deben tener 6 ventiladores, además tenemos una reserva delegacional para cualquier hospital que lo requiera”, precisó.



Por otra parte, mencionó que hasta ahora no hay falta de personal para el área COVID, sin embargo para otras áreas se está revisando que no haya un ingreso inadecuado de pacientes y ver la forma de canalizarlos a clínicas privadas.



“Esos pacientes los estamos viendo, es por eso por lo que visito al alcalde para que algunos hospitales privados nos apoyen de cierta manera en todo lo no COVID”, expresó.



Finalmente, indicó que esta semana hará un recorrido desde Nueva Rosita hasta Acuña para visualizar la expansión de camas y atención médica para esos municipios.