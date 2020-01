Registran bloqueos y balaceras en Río Bravo, Tamaulipas

Río Bravo, Tamaulipas.- Incomunicado quedó el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, luego de que se registraran bloqueos en diversas zonas de la ciudad, así como una balacera que causó pánico entre la ciudadanía.



Se reportó que hombres armados interceptaron a los conductores en las principales arterias de la ciudad para despojarlos de sus unidades y así instalar barricadas en avenidas y calles de la ciudad.



Con tráileres, autobuses y camiones tanque impedieron el paso en la carretera Reynosa-Rio Bravo, Rio Bravo-Matamoros y la entrada a Nuevo Progreso.



Inicialmente se informó que los hombres armados intentaban que elementos del Ejército Mexicano no pudieran ingresar a este municipio ya que en algunas zonas sereportaron detonaciones de arma de fuego.



Asimismo, trascendió la versión de que lo que buscaban era evitar que miembros de grupos delictivos contrarios salieran de la ciudad pues se registró una balacera y persecución en la zona.



A través de redes sociales se emitió una alerta para la ciudadanía en general a fin de que tomara medidas de precaución ante el peligro que representaba la balacera que inició en el Libramiento, a la altura del tramo conocido como "La Liebres".



Trascendió que miembros de dos grupos armados se encontraron en esta zona y comenzaron un intercambio de disparos, lo que generó además una persecución que se extendió por la carretera a Nuevo Progreso y las colonias Infonavit Las Flores y Octavio Silva.



Posteriormente, las detonaciones se reportaron en la Brecha 26, colonia Las Lomas, Teresita Treviño y la Brecha 109, lo que generó pánico entre los conductores y transeúntes que se encontraban en estas zonas.



La situación de riesgo se mantuvo durante dos horas y hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial por lo que no se ha dado cuenta de personas heridas o muertas.



Tras estos hechos, las unidades que bloqueaban los accesos a Río Bravo se mantuvieron por espacio de media hora en tanto que los cuerpos de seguridad, tomaron el mando de las acciones y pidieron retirar los vehículos para permitir el libre paso hacia la ciudad.



