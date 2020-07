Registran cuatro pulgadas de lluvia

Escuchar Nota

Zaragoza, Coah.- La cabecera urbana del municipio de Zaragoza fue favorecida con una precipitación pluvial de cuatro pulgadas, en tanto en Morelos y en Allende las autoridades de Protección Civil reportaron una acumulación de dos pulgadas.



La alcaldesa de Zaragoza, Ángeles Flores Torres, compartió su beneplácito por estas lluvias después de casi dos años de intensa sequía reflejada en el agotamiento de los mantos freáticos y pozos de donde se abastecen para el suministro del agua potable en las tomas domiciliarias.



Expresó su confianza que en esta temporada de huracanes atraigan las esperadas lluvias para reactivar no solamente el agua para consumo humano, también las tierras agrícolas y reverdezcan los campos de agostadero para el ganado.



Las lluvias registradas en horas de la madrugada de este lunes ocasionaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica que fueron reparadas seguidamente por los técnicos de Comisión Federal de Electricidad.



En Allende, Hugo Zubeldía Cantú, director de Protección Civil, manifestó que las lluvias estuvieron tranquilas en esta comunidad, no hubo daños de ninguna naturaleza y el Bordo de la Defensa no acumuló nada de agua por las escasas dos pulgadas.



“El Bordo de la Defensa está despejado y acondicionado en caso de captar una mayor cantidad de lluvia, pero no se apreciaron porque fue poca la precipitación”, estimó el funcionario.



Morelos, el director de Protección Civil, Raúl Garza Tron, dio a conocer que el pluviómetro registró dos pulgadas más dos décimas y no se registraron estragos por este fenómeno, al contrario fue de gran beneficio para los productores del campo.



Indicó que las posibilidades de lluvia continuarán de hoy a mañana, sin embargo estarán al pendiente del acercamiento de los efectos de otra depresión tropical derivada de próximos huracanes.



Estas primeras lluvias cambiaron el ánimo de los ganaderos y nogaleros por la sequía imperante desde hace meses y existen posibilidades de más lluvias que en mucho ayudarán a los campesinos en general, finalizó Garza Tron.