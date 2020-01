Registran “lluvia de drones” en Reino Unido

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El año pasado, al menos 16 aparatos del modelo Matrice 200 se estrellaron debido a problemas técnicos; el modelo es ampliamente utilizado por las fuerzas policiales



De acuerdo con publicaciones como The Times y The Australian, han caído del cielo de Reino Unido diversos drones, que son utilizados por la policía británica.



El año pasado, al menos 16 aparatos del modelo Matrice 200 se estrellaron debido a problemas técnicos. La Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Reino Unido advirtió que la lluvia ocasiona estas fallas en los drones.



En su página de Internet, la empresa china DJI dijo que sus aparatos son "construidos para soportar" fuertes vientos y temperaturas bajo cero, además que son resistentes al agua, lo que los hace perfectos para el trabajo policiaco.







La compañía es la más grande productora de estos dispositivos, mencionó The Australian, pero la Autoridad Civil de Aviación (CAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta en 2018, luego de que por fallas en la batería los dispositivos dejaran de funcionar estando en el aire.



Varios cuerpos policiacos retiraron los artefactos; no obstante, el modelo sigue en uso en ese país.



En uno de los últimos accidentes, el dron grababa una competencia nacional de cross country cuando cayó. No hubo lesionados, pero las autoridades advirtieron del riesgo y recomendaron a la CAA advertir a los usuarios de las fallas y del peligro que significa para las personas en tierra.



Dijeron que existe "la posibilidad de que al dispositivo le entre humedad cuando opera bajo la lluvia, lo que podría ocasionar una pérdida del control de la aeronave".



Dean Wynton, un piloto veterano de estos dispositivos, dijo que la policía prefiere el modelo Matrice 200 porque supuestamente funciona bajo el agua.



Este tipo de dron es muy usado en West Midlands, Derbyshire, Norfolk y Devon, recordó The Australian.







Con información de El Universal