Registran menos ventas por falta de mercancía

Escuchar Nota

Expuso que estuvieran mejor, “pero por las bajas ventas que habíamos registrado en el año y las buenas temporadas que habíamos perdido, no surtimos suficiente mercancía y hoy nos está faltando qué vender, porque clientes hay muchos y eso está provocando que no tengamos las mismas ventas”.

Aun cuando el Centro de Saltillo luce lleno de compradores, las ventas siguenpor debajo de lo vendido en diciembre del 2019 y no por falta de clientes, sino por falta de mercancía, informó, presidente de la asociación Comerciantes Unidos del Centro.“Estamosen comparación con las ventas del 2019, que como quiera es muy bueno para el tamaño de la crisis económica derivada del Covid-19 y los problemas económicos que hemos venido arrastrando”, agregó.Rodríguez Saade indicó que la temporada navideña y de fin de año está resultando muy positiva, “pero seguimos exhortando a la gente a que venga solo una persona por familia a hacer las compras, que usen el cubrebocas en formar permanente y bien colocado, que guarden la sana distancia y que usen continuamente el gel antibacterial”.En otro tema, el presidente dedijo que el ambulantaje se ha convertido en un verdadero problema que afecta muy seriamente al comercio establecido, y que no han habido acciones serias por parte de las autoridades.“Con un inspector que trabaje en forma permanente apoyado por policías municipales se puede hacer mucho para retirar de las banquetas a todos esos ambulantes que se están excediendo cada vez más, pues traen cajas, mesas y carritos.“No solo estamos hablando de competencia desleal, también causan aglomeraciones porque al operar en banquetas y espacios comunes, provocan que la gente deje de guardar la sana distancia y que se presente riesgo de contagio”, expresó.Rodríguez Saade exhortó a las autoridades a que tomen cartas en el asunto para evitar que el comercio informal siga creciendo, “ya que no queremos otro Monterrey, donde el ambulantaje se apoderó de zonas enteras y hoy es una verdadera tristeza ver lo que ha pasado”.