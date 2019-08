Registran negocios pérdidas por falla en tarjetas

La falla a nivel nacional en el sistema de tarjetas bancarias afectó a usuarios y provocó pérdidas económicas en negocios de Nuevo León.Desde la mañana de este sábado se difundió la noticia a través de redes sociales pero muchas personas no se percataron del error hasta que realizaron algún pago.En un restaurante del centro de Monterrey, las pérdidas ascendieron hasta los 30 mil pesos ya que muchos clientes no traían dinero en efectivo por lo que no se quedaban a consumir.Otro de los negocios afectados fueron las gasolineras en donde algunos conductores se vieron en aprietos para realizar el pago.En una sucursal cercana al Estadio Universitario, las filas de automóviles lucieron por su ausencia ya que sólo recibían efectivo.La indicación que se les dio a los despachadores de gasolina fue que antes de cargar les avisaran a los clientes de la falla en el servicio.También miles de empleados que recibieron su depósito de nómina se quejaron a través de redes sociales que no podían retirar dinero de los cajeros.Otro de los servicios afectados fue el de cibertaxis como Uber y Didi ya que aparecía un mensaje de error al momento de concluir el viaje si se realizó el pago con tarjeta.El principal temor de los usuarios fue que los bancos les hicieran cargos múltiples ya que en algunos establecimientos intentaron realzar el pago en varias ocasiones.Al respecto, los bancos han reportado a través de sus redes sociales que Prosa, la empresa que suministra la tecnología a los bancos para realizar cobros a clientes, es la responsable de las fallas en los cobros en las terminales.