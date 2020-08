Registran nevadas históricas y temperaturas bajo cero en Brasil

Escuchar Nota

Municípios da Serra Gaúcha já registram neve nesta quinta-feira. Um exemplo é São Francisco de Paula, cidade de 20 mil habitantes.



#AHORA/BRASIL.

NEVADA EN LA CATEDRAL DE CANELA, RÍO GRANDE DO SUL.

Mediotiempo y EFE

Sí, aunque no es una postal que tenemos muy asociada con, este fin de semana se registró la llegada de un importante frente frío a ese país que dejó, con nevadas que sorprendieron a los habitantes de los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.En más de una decena de localidades de esa zona de Brasil se reportaronque cubrieron automóviles, parques y espacios públicos, lo que fue reproducido en redes sociales por medio deEn nueve ciudades deregistraron nevadas y en 70 municipios hubo temperaturas por debajo de los cero grados, entre ellos en Soledade, donde el servicio meteorológico, afirmando que:en Rio Grande do Sul en un mes de agosto", escribió en su reporte.Los municipios detuvieron las nevadas más fuertes, con. Otros estados donde se registraron nevadas fueron Paraná y Mato Grosso do Sul.Según reportes de prensa, muchos turistas llegaron a Santa Catarina para presenciar la nevada, incluso pese a la pandemia de coronavirus que deja en Brasil más de 3,5 millones de contagios y más de 112.000 muertos.Autoridades del estado de Rio Grande do Sul informaron de la muerte de dos personas que vivían en condición de calle durante las nevadas, esto a causa de hipotermia.