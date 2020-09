Regresa Ballet de Monterrey con danza variada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En una función inédita, realizada desde su sede en el Obispado y vía streaming, el Ballet de Monterrey se presentó nuevamente ante su público.



Tras siete meses sin pisar físicamente el escenario, ante la pandemia de Covid-19, el ensamble dancístico local brindó la primera presentación de su programa formativo y didáctico, enfocado en niños y niñas de escuelas, colegios y academias de baile.



Fue una propuesta variada donde la compañía dejó en claro su versatilidad: hubo baile clásico, neoclásico y contemporáneo.



La velada arrancó con la danza de los cygnets o los cuatro cisnes de El Lago de los Cisnes. Al compás de la famosa e inconfundible partitura de Tchaikovsky, las bailarinas Leslie Fuentes, Mariana Rodríguez, Abigaíl Miranda y Lizbeth Ortiz se desempeñaron con la sincronía que demanda la pieza.



Posteriormente vino el turno de la bailarina principal Daniela Fabelo y el solista Luciano Perotto de deleitar con el bolero Perfidia. No es la primera vez que los dos brillan con este número: Lo ejecutaron en mayo, como un tributo al personal de la salud que lucha contra el nuevo coronavirus.



Ellos mostraron tal dominio y armonía que era casi imposible percibir dónde comenzaba uno y continuaba el otro. Sin duda habrá que seguir observando a esas recientes adiciones a las filas del Ballet de Monterrey. Perotto también hizo gala de su expresividad en la coreografía "Sin Ti".



Los demi solistas Leslie Fuentes y Daynier Rivero hicieron un buen trabajo de partneo en "Aguas Primaverales", mientras que el dinamismo y la plasticidad del movimiento de los varones del ensamble dijo "presente" en la danza de los salvajes del ballet clásico "La Bayadera", en la que participó, asimismo, la bailarina principal Déborah Rodríguez.



Por otra parte, la primera bailarina Olivia Quintana no dejó en duda que es un camaleón: Primero mostró sentimientos de desesperanza, tristeza y dolor en la pieza "Quando Me Sinto Só" y después hizo gala de su vena pícara en el papel de Swanilda, durante el segundo acto de "Coppelia".



Con este número cerró la noche. Quintana estuvo acompañada del también primer bailarín Ernesto Mejica, quien encarnó a Franz. Axel Jaramillo interpretó al Dr. Coppelius. La acción fue narrada para que el público joven entendiera la pantomima.



Todos los involucrados en la puesta, desde los mencionados protagonistas hasta los miembros del cuerpo de baile, se mostraron en su elemento, marcando los acentos que dicta la música de Léo Delibes.



En cada número los artistas utilizaron el vestuario correspondiente, es decir, tal como si estuvieran presentándose en un teatro.



El director artístico Luis Serrano fungió como el anfitrión de la velada, introduciendo cada pieza y nombrando algunos datos sobre la misma, como el autor de la coreografía, el compositor de la música y la fecha de estreno.



De aplaudirse la decisión de incluir una breve cápsula en la que se pudo ver el vestuario de la compañía, dejando en evidencia la exquisitez de la confección y el arduo trabajo que involucra.



El miembro del departamento Marco Reyna hasta ofreció una explicación amena sobre las diferencias entre los tutús clásicos y los románticos.



En entrevistas cortas, algunos bailarines, incluyendo a Quintana y Mejica, hablaron de su carrera en la compañía y los sacrificios que trae el ser un ejecutante del arte dancístico.



El combo de videos se complementó con un behind the scenes del proceso de maquillaje del ya referido Dr. Coppelius.



Un manejo de cámaras sencillo, que echó mano de las tomas amplias, permitió que no se perdiera la calidad del movimiento de los artistas. Y si bien se pudo oír la música que acompañó a cada pieza, la acústica del recinto dificultó en momentos apreciarla al máximo.



La transmisión se realizó a través del portal oficial del ensamble. Se requirió password para ingresar.



Aunque el programa originalmente se creó para estudiantes de academias de baile y de colegios o escuelas, cualquier menor interesado en vivir la experiencia artística podrá tener acceso a las siguientes funciones. Mayores informes al correo .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) .