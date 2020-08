Regresa Carmona a Hoy, llega ‘sencillito’

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Consciente de que es el elemento nuevo, que tiene que respetar jerarquías y que debe ganarse el “derecho de piso”, Arturo Carmona se integra al programa Hoy.



El actor vuelve a la emisión matutina de Televisa por tercera ocasión, pues en el 2006 estuvo cuando Carmen Armendáriz era la productora, y en el 2009 bajo la batuta de Roberto Romagnoli.



Ahora es la productora Magda Rodríguez quien convocó a Carmona para unirse al equipo.



La llegada del regiomontano ocurre tras la salida de Jorge “El Burro” Van Rankin, quien dejó el programa para grabar la nueva temporada de la serie que protagoniza, 40 y 20.



“Todos sabemos que el ‘Burro’ está saliendo de cuadro y se necesita cubrir esa vacante”, dijo el actor.



“Afortunadamente me llevo muy bien con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y ‘El Negro’ Araiza, a quien le digo hermano y él también a mí, porque estuvimos juntos en Big Brother”.







Dijo que debido a la pandemia, la producción armó dos equipos que alternan cada semana, uno lo integran Legarreta y Araiza, y el otro Montijo, Paul Stanley, Lambda García y Andrea Escalona.



“Es importante la armonía que uno tiene con los compañeros. Obviamente no puedes llegar a mandar y decir: ‘Aquí mis chicharrones truenan’. Hay que respetar jerarquías y respetar la posición del programa.



“Y como en todas las chambas tienes que pagar ‘derecho de piso’, es normal. No lo veo de forma negativa, eso me obliga a ser más formal y profesional en lo que voy a hacer para que siempre exista la armonía”.



Carmona permanecerá en Hoy mientras no tenga una telenovela en puerta, aseguró. Su más reciente participación en un melodrama fue en Te Doy la Vida, protagonizado por Eva Cedeño y José Ron.