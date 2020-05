Regresa Coti en plena cuarentena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La última producción discográfica que hizo Coti fue en 2018, Coti Sorokin y los Brillantes en el Teatro Colón. Desde entonces, el autor de canciones como Nada Fue un Error y Color Esperanza no lanzaba música hasta que la pandemia lo impulsó.



Por Ahí es el nombre del nuevo sencillo que el argentino estrenó recientemente, mismo que fue grabado y mezclado en tiempo de cuarentena, por lo que se realizó a través de un proceso remoto entre Buenos Aires, Madrid, Entre Ríos y La Plata.



Se trata de una colaboración de Coti y su banda, Los brillantes, con la agrupación de rock Los Guasones (Matías Sorokin y Starky Celedon). La letra se hizo en conjunto con Cuino Scornik, quien es conocido por ser el autor de varios éxitos de Andrés Calamaro, así como Nico Landa, exintegrante de Auténticos Decadentes.







“En este año tan raro y especialmente movilizador, logramos en Por Ahí buenas líneas y entrelíneas, hermosas melodías y arreglos, y conseguimos lo más importante: una atmósfera enérgica que no se consigue si no es con música”, dice Coti.



“Tocamos fondo y volvemos a vernos, agarro la mano que con alegría me das”, dice la canción que tiene como intención ser un escape a los malos tiempos.



El video musical fue grabado en formato vertical desde los balcones de la cuarentena. En él también se aprecian tomas de los músicos durante la grabación y algunas otras de momentos antes del confinamiento.



“Todos estamos por ahí dando guerra en estos días raros que nos angustian. Pero la música siempre salva, siempre nos tira una ayudadita, un faro en la tormenta”, asegura el compositor.



La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, será también la cortinilla de la temporada 2020 del programa argentino Showmatch, conducido por el periodista Marco Tinelli. Además, es el primer sencillo de la nueva producción discográfica que Coti prepara.