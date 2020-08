Regresa Cuarón a Venecia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Alfonso Cuarón volverá a tener presencia en el Festival de Cine de Venecia, pero solo en su faceta de productor.



El mexicano regresará al certamen, uno de los más importantes del mundo, que hace dos años lo vio alzarse con el León de Oro a la Mejor Película por Roma.



Ya que fue productor ejecutivo de The Disciple (El Discípulo), cinta india de Chaitanya Tamhane que se anunció entrará en la competencia oficial del concurso.



La película también estará en la contienda del Festival Internacional de Cine de Toronto.



“Conocí a Chaitanya a través de un programa de mentores donde tuve la oportunidad de ver su maravillosa primera película, Court. En seguida me impresionó su sentido del cine y su confianza y valentía para contar historias”, dijo Cuarón en un comunicado.







“Además fue parte del proceso de Roma y aproveché la oportunidad de ser parte del proceso de su segunda película, The Disciple. Me parece que Chaitanya es una de las voces nuevas más importantes del cine contemporáneo”.



Con su ópera prima, Tamhane ganó más de 30 premios en festivales, incluido el de Mejor Película en la Sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia de 2014.



The Hollywood Reporter lo nombró uno de los cineastas menores de 30 años más prometedores.



The Disciple sigue a Sharad Nerulkar, un hombre que ha dedicado su vida a convertirse en vocalista de música clásica india, pero al pasar de los años se cuestiona si es posible alcanzar la excelencia que añora.



El largometraje será la primera película de India en casi 20 años que entre a la competencia oficial de alguno de los festivales europeos más reconocidos. El más reciente fue Monsoon Wedding de Mira Nair en 2001, cuando ganó el León de Oro.