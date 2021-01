Regresa el beisbol de verano con o sin gente

Escuchar Nota

¡CALENDARIO DE JUEGOS PARA LA TEMPORADA 2021 DE LA LMB!



Serán juegos en total de temporada regular, los playoffs iniciarán el de agosto y la Serie del Rey arrancará el de septiembre https://t.co/cLbdRiobYg — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) January 27, 2021

"En el caso de la afición estamos pensando en tener un registro de los que han sido vacunados o a los que ya les dio el virus. Tenemos la ventaja en el estadio nuestro que están muy separados los asientos uno del otro hacia el frente, entonces, separados hacia los lados, podemos meter 10 o 12 mil aficionados, en el caso de que hubiera disminuido la pandemia", detalló Maiz.



"El tema de la Academia (de El Carmen) está por verse si se lleva a cabo o no. Nosotros (Sultanes) vamos a seguir con nuestras academias y reclutando niños y jóvenes para seguir formando peloteros", señaló Maiz.



Con o sin público, ladisputará su temporada número 95.se decidió que la pelota de verano se ponga en juego a partir del 20 de mayo, en casa del campeón Acereros de Monclova, que enfrentará a Sultanes de Monterrey., luego de un par de aplazamientos en la fecha de inicio de la campaña, se decidió que no hubiera beisbol en el añejo circuito debido a la pandemia. Una de las razones era que la falta de público impactaba los ingresos de los equipos.Ahora, cuando el semáforo de riesgo epidémico tiene a la mayoría de los estados en rojo y naranja, el deporte rey no ve impedimentos para parar.de los peloteros, incluso se estudia la posibilidad de que a los jugadores se les ponga la vacuna apenas lleguen a la pretemporada y se apliquen pruebas de detección entre 10 y 15 días.Con 18 equipos, tras los ingresos de, ahora sí que se cante el: ¡Playball!El presidente de Sultanes, José Maiz, ve hacia adelante y confía en que el Estadio de Beisbol Monterrey pueda abrir sus puertas en 2021.El desarrollo de los beisbolistas pudiera verse afectado este año, pues no está definido si habrá temporada en la Academia de la