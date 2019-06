Regresa Gutiérrez a Saltillo tras juicio

Alejando Gutiérrez, exsecretario general del PRI, volvió a Saltillo tras un complicado proceso de juicio que se seguía en su contra en el estado de Chihuahua y que no le permitía salir de esa entidad.El también empresario coahuilense fue acusado y declarado culpable en ese estado por el delito de peculado, tras un juicio en el que se le imputó el daño a las arcas de ese estado por 1.7 millones de pesos.A su regreso, según señalan fuentes cercanas al exsecretario de PRI, “desfilan” nuevamente por su casa los amigos y algunos políticos locales. Es importante recordar lo que dijo Alejandro Gutiérrez a Zócalo en su entrevista de hace casi un mes: “yo creo que muchos me dieron la espalda, pero no es algo que pueda generarme una incomodidad. Así son las cosas, ubica bien con quién cuentas y esto al final se va a terminar y las cosas vuelven a la normalidad”.Antes de regresar a su tierra natal, Gutiérrez Gutiérrez publicó en su cuenta de Facebook la frase “Rumbo al paraíso”, a la que regresó después de estar un año y medio en Chihuahua enfrentando primero una acusación por el desvío de 250 millones de pesos, de la cual fue exonerado, y luego otra por 1.7 millones, que continúa.