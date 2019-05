Regresa ‘Kalimán’ para contar la historia de sus orígenes

A 28 años de su última publicación oficial, el superhéroe mexicano "Kalimán" regresa recargado de energía con una versión detalla sobre sus orígenes.Édgar David Aguilera, director de la compañía Superhéroes, detalló que el lanzamiento del primer número de la nueva saga, titulado “El origen de Kalimán. El legado de Kali”, buscará cautivar a la nuevas generaciones y reconquistar a quienes ya conocen a este mítico personaje.En 1963 nació en México “Kalimán”, una radionovela que relataba las aventuras de un superhéroe con grandes poderes mentales, entre ellos la hipnosis y el viaje astral. Debido a su gran éxito comenzó la publicación de una historieta que se editó de manera semanal por al menos 25 años consecutivos.La nueva saga, sostuvo el también actor de doblaje, ve la luz a casi tres décadas de no lanzarse una publicación oficial."No se había hecho una saga nueva después de que murieran sus creadores, Rafael Cutberto Navarro y Modesto Vázquez, se hicieron reimpresiones, números especiales, pero nunca una saga nueva”, refirió.En el marco de la Conque 2019, Aguilera aseguró que esta nueva entrega estará compuesta por cuatro números, los cuales se publicarán mensualmente a partir de este fin de semana y que narran el origen oficial del superhéroe mexicano."Es algo que no se había contado nunca oficialmente. Había existido la versión de una leyenda pero no fue aprobada y luego se contó una historia en los 90 que más bien fue un rumor, no una saga ni una historia oficial”, agregó con contundencia.De acuerdo con el manager de "Kalimán", esta es la primera vez que se cuenta el origen del superhéroe y quiénes son sus padres de carne y hueso, así como el motivo por el que llega a ser parte del linaje de Kali, su madre espiritual.Se cuenta además cómo debió de pelear para poder ser iniciado y se le otorgaran los poderes y regir la séptima era de Kali. “Cosas que se sabían conforme se desarrollaron en las sagas, pero que las dábamos por hecho y el día de hoy se cuentan cómo sucedieron”, anotó edgar David Aguilera.A propósito de esta reaparición de "Kalimán", detalló que en esta entrega se conocerá a fondo a los padres del superhéroe, incluso cuando apenas se estaban conociendo, y sin dar más información adelantó que habrá un nuevo villano.La historia ha sido escrita por José Vázquez Morejon, que es el sobrino de Modesto Vázquez, el creador primigenio, así como por todo un equipo de creativos. El trazo es de Roberto Castro y las portadas de Rodolfo Pérez García, mejor conocido como Pegaso.Respecto a las historias de esta nueva saga, Edgar David Aguilera indicó que tienen como base las notas de Modesto Vázquez González, a las cuales tuvo acceso su sobrino, José Vázquez Morejon, porque trabajó con su tío y con su primo Modesto Vásquez Rodríguez, “Moti”, que tuvo a su cargo la propiedad durante 15 años."Rescatamos esas notas (...) Hay alusión a otros personajes y villanos del universo de Kalimán que hemos estudiado muy a fondo”, mencionó el Edgar David Aguilera.Si bien es cierto que lleva décadas fuera de circulación, el superhéroe mexicano no tiene miedo de enfrentarse a los icónicos de Marvel o Dc Comics, pues sabe que goza de un público cautivo en México y Latinoamérica.Además, asegura Aguilera, en cuanto a tirajes venció antes a "Spider-Man" y a "Supermán". “Creemos que hace falta un personaje de violencia blanca, que reinculque valores universales a los fans de los cómics. Hace falta luz entre tanta oscuridad”, apuntó.En ese tenor, destacó las fortalezas del superhéroe mexicano al ser “un personaje que no está afincado en el odio, en el resentimiento ni en el exceso de poder o dinero. Está basado en el amor por sus semejantes y en el mensaje primordial que tenían los maestros de luz”.A decir del promotor de "Kalimán", en las próximas tres entregas se podrá apreciar a un superhéroe del siglo XXI, con villanos de ahora. Y entre las novedades se prepara un web cómic y una ficción sonora (algo muy parecido a las radionovelas)."Deseamos que el público que ya lo conoce lo celebre, les guste y se cumplan sus expectativas, para que se lo transmitan a las nuevas generaciones”, señaló con gran emoción.Sin embargo, aseguró que los trabajos están dirigidos para niños mayores de 12 años porque hay mucha violencia explícita, “porque tenemos que competir con lo que hay, pero sin perder la esencia de 'Kalimán', cuyo mensaje es de paz, amor, valores humanos y universales”.