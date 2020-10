Regresa Kuno como villano a Fuego Ardiente

Escuchar Nota

CDMX-. Fuego Ardiente es el nombre de la nueva telenovela original de Carlos Moreno, en cuyo elenco están contemplados artistas como Kuno Becker, quien regresa a las telenovelas mexicanas de la mano de Televisa y con un papel de villano.



“Tengo la suerte de haber encontrado por fin un gran, gran personaje gracias al jefe de este proyecto, le dije que quería trabajar con él y él me dijo que sí pero que sería de villano, es algo que no había pensado, el último villano que hice fue en CSI Miami”, contó Becker, el mediodía de ayer, durante la presentación de la telenovela en la capital del país.







Además, el popular actor agregó que le emociona haber regresado a la empresa que ama, y en la que creció.



“Aquí crecí, aquí estudié y me dieron mis primeras oportunidades. Ahora estoy haciendo un personaje diferente y además, planteado de manera increíble y con grandes directoras, estoy muy agradecido con el jefe por esta oportunidad”, agregó el histrión.



Además de Kuno, figura en el reparto estelar Carlos Ferro quien dará vida a Gabriel, un hombre apasionado por el surf y que busca a su hermano desaparecido. Asimismo, José María de Tavira se convertirá en biólogo marino y Mariana Torres será Alexa, una mujer directa, franca, huérfana desde los 22 años, que cree en la equidad de género y que da clases de baile.



“Estoy feliz de ser parte de este proyecto donde creo que has reunido un equipazo”, dijo Mariana.



Claudia Martín señaló que está contenta por este papel antagónico, del que agregó.



“Martina es un personaje increíble desde el inicio, ella vive al límite, no ha madurado pero ocurre algo en su familia que la va a obligar a madurar, a ir creciendo”.



La telenovela se estrenará en el primer trimestre de 2021, y Eduardo Murguía hijo estará a cargo del tema musical.