Regresa ‘La Monsi’ del confinamiento

El mundo entero se encerró ante la pandemia de, pero durante ese confinamiento los lectores viajaron gracias a sus libros. Objetos que, debido al cierre de librerías también reposaron en sus estantes durante un largo tiempo, pero ayer, al fin y después de casi seis meses de clausura, laabrió sus puertas y le da la bienvenida a los lectores con normas de salubridad y descuentos que estarán hasta mañana., como le llaman de cariño sus clientes, tiene su reapertura bajo el concepto de venta por ventanilla –método que varias librerías de la red del Fondo del país adoptaron desde julio–, ya que las compras se harán sin que se pueda entrar al recinto localizado en Ramos Arizpe 871, Zona Centro y en un horario reducido de 10:00 a 19:00 horas.Esto para “cuidar tanto a nuestros clientes como a nuestros trabajadores. Así evitamos que pueda haber un contagio a través de los libros”, como explicó, directora de la librería a Zócalo en entrevista.Los lectores deberán pedir los títulos que buscan a los trabajadores, esperar a que se consulte el catálogo y realizar la compra desde la terraza de la antigua casona, y solo en caso de compra con tarjeta de crédito o débito se permitirá acceder a la librería utilizando cubrebocas y gel desinfectante. En cambio, si el interesado prefiere agilizar el proceso, puede hacer su consulta o pedido a través del teléfonotambién explicó que aunque la tradicional venta nocturna del Fondo fue la semana pasada, el lugar tiene descuentos de 30% en el catálogo del FCE con el fin de reactivar la economía. Ya que durante este encierro se estima que la librería, según comentó, coordinador de Bibliotecas, Librerías y Publicaciones del Estado a Zócalo con anterioridad.Sobre las pérdidas aún no hay cifras oficiales, ya que como detalló la directora “no teníamos acceso al sistema. Apenas vamos a hacer un estudio para ver cómo estos meses, que fueron bastantes, nos impactaron porque no hubo ninguna venta, así haremos un comparativo con el año pasado”.A pesar de que muchas librerías del Fondo abrieron hace algunas semanas, la Monsiváis no lo hizo, ya que no pertenece a la red de la paraestatal, sino que está gestionada y obedece al, quien el pasado jueves brindó los permisos para que sus puertas abrieran al fin.Debido a eso las actividades presenciales que mantenía el centro cultural como exposiciones, conferencias y presentaciones de libros se verán retrasadas hasta que mejore el semáforo epidemiológico.Pero bajo la idea de “que cerrar la librería no significa tenerla parada siempre y de que necesitábamos darle vida”, sus trabajadores programaron una serie de actividades virtuales enfocadas principalmente a los niños y sus mamás, pero también al fomento a la lectura.“Durante el cierre tuvimos una serie de videos informativos, educativos y muy prácticos. Ahora lo que estamos haciendo es un programa que pueda ayudar a las mamás en las actividades de sus niños, ya sean de preescolar, primaria y secundaria, asesorado por expertos”, dijo.