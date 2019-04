Regresa la serie final

Prácticamente todo se encuentra listo para que el día de hoy regresen las emociones de la serie final por el máximo gallardete en el Invernal 2018-2019 de la Liga de Softbol Continental.A partir de las 3:00 de la tarde el diamante del parque deportivo Continental será escenario de los duelos 3 y 4 entre las novenas de los Albañiles y Halcones de Elixir que llegan empatados a una victoria por bando.El mismo día de hoy se podría estar conociendo al campeón ya que esta serie ha sido destinada al ganador de tres de cinco partidos posibles.Por lo tanto, si alguno de ellos llega a ganar por partida doble, automáticamente se estaría convirtiendo en el nuevo monarca de la liga.Sin embargo, no será nada sencillo conseguir el objetivo ya que ambos saltarán con todo en busca del triunfo en cada uno de los dos encuentros.“Los maistros” fueron los encargados de tomar ventaja tras ganar el primer partido, pero los “emplumados” sacaron la casta en el segundo para emparejar las cosas.Para hoy, el posible duelo de pitcheo en el centro del diamante podría ser Eduardo de la Cruz por los Albañiles y el incansable Eloy Valenciano por los Halcones.15:00 Albañiles vs Halcones17:00 Halcones vs Albañiles*Serie empatada 1-1